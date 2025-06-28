Татьяна Ким оказалась единственной россиянкой в рейтинге самых богатых женщин

Главу компании Wildberries & Russ Татьяну Ким включили в список 50 самых богатых женщин мира, которые сами достигли успехов. Бизнесвумен стала единственной россиянкой в рейтинге журнала Forbes .

Ким заняла в списке 18-е место. Ее состояние оценили в 4,6 миллиарда долларов. Также глава маркетплейса оказалась одной из самых молодых представительниц бизнеса. Младше нее в рейтинге только 38-летняя руководитель компании Canva Мелани Перкин.

Возглавила список 80-летняя гражданка Швейцарии Рафаэла Апонте-Диамант — основательница судоходной компании Mediterranean Shipping Company. Ее состояние оценили в 38,8 миллиарда долларов.

Ранее Татьяна Ким призналась, что дети не являются помехой для бизнеса. По ее словам, они могут стать стимулом и дать силы для новых достижений. Предпринимательница находит баланс между работой и семьей и воспитывает семерых детей.