Подозреваемого в убийстве украинского националиста Ганула задержали в Одессе

Силовики задержали подозреваемого в убийстве радикального националиста Демьяна Ганула. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале .

«В квартире, где скрывался мужчина, найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление. Благодарю всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка», — написал он.

По информации источников издания «Думская», подозреваемым оказался Сергей Кочу 1972 года рождения. Как и погибший Ганул, он родом из Кировоградской области. Подозреваемый заранее вызвал машину такси к месту происшествия.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Ранее появилось видео с места убийства Ганула. Труп застреленного в центре Одессы националиста долго лежал на улице под синей тканью.