Подозреваемых в хищении средств задержали на Украине

На Украине задержали 30 подозреваемых в хищении средств, выделенных на нужды ВСУ

Правоохранительные органы на Украине задержали 30 представителей коммерческих структур и служащих квартирно-эксплуатационных подразделений по подозрению в хищении порядка 138 миллионов гривен, выделенных на нужды украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба офиса Генпрокуратуры Украины.

«Провели масштабную операцию по разоблачению участников и организаторов преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на потребности ВСУ. Общая сумма ущерба государству составила свыше 138 миллионов гривен», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что к хищениям оказались причастны представители коммерческих структур и служащие квартирно-эксплуатационных подразделений практически во всех регионах страны.

Силовики провели почти 80 обысков, 30 подозреваемым предъявили обвинение по статьям о присвоении денег и растрате средств, выделенных на ВСУ.

Ранее полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил, что ВСУ сильно ослаблены.