Подозреваемого в убийстве Ганула привезли в суд в каске и бронежилете

Суд арестовал подозреваемого в убийстве националиста Ганула на два месяца

Суд заключил старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Сергея Шалаева, подозреваемого в убийстве украинского националиста Демьяна Ганула, под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Следственное управление Одесской области выдвинуло мужчине обвинение в умышленном убийстве по заказу и незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов. Ему грозит пожизненное заключение.

Шалаева доставили на избрание меры пресечения в каске и бронежилете. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу до 12 мая без права на выход под залог.

Убийство причастного к поджогу Дома профсоюзов в 2014 году Ганула произошло днем 14 марта в центре Одессы. Мужчина выстрелил ему в голову и скрылся. В России националист признан террористом и экстремистом.