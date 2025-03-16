Подозреваемого в убийстве Ганула привезли в суд в каске и бронежилете

Суд заключил старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Сергея Шалаева, подозреваемого в убийстве украинского националиста Демьяна Ганула, под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Следственное управление Одесской области выдвинуло мужчине обвинение в умышленном убийстве по заказу и незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов. Ему грозит пожизненное заключение.
Шалаева доставили на избрание меры пресечения в каске и бронежилете. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу до 12 мая без права на выход под залог.
Убийство причастного к поджогу Дома профсоюзов в 2014 году Ганула произошло днем 14 марта в центре Одессы. Мужчина выстрелил ему в голову и скрылся. В России националист признан террористом и экстремистом.
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