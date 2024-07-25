Украинские СМИ раскрыли, кто стоит за убийством Фарион

«Прямой»: ответственность за убийство Фарион взяли на себя украинские неонацисты

Ответственность за убийство бывшего депутат Верховной рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская организация National-Socialism/White Power*. Об этом сообщил украинский телеканал «Прямой» в Telegram-канале.

«Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение NS/WP National-Socialism/White Power*», — говорится в публикации телеканала.

«Прямой» опубликовал кадры с места убийства Фарион, которое, по их словам, сняли сами члены организации. Причиной убийства нацисты назвали «разжигание ненависти по языковому принципу» в украинском сообществе.

МВД Украины опубликовало в Сети кадры с подозреваемым в убийстве экс-депутата, а также его особые приметы.

* запрещенная в России террористическая организация.