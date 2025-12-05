Подозреваемого в смертельном ранении военкома арестовали во Львове

Арест в 60 суток назначил Франковский районный суд Львова 30-летнему подозреваемому в смертельном ножевом ранении сотрудника местного территориального центра комплектования. Об этом со ссылкой на офис генерального прокурора сообщил «РБК-Украина» .

Под стражей подозреваемый останется до 30 января без права выхода под залог.

В ходе избрания меры пресечения он заявил, что сотрудники территориального центра комплектования остановили его для проверки документов, которые мужчина предоставил.

После этого его начали избивать, а также облили из газового баллончика. Не выдержав издевательств, украинец достал нож и нанес удар одному из военных. По данным журналистов, раненого сотрудника ТЦК доставили в больницу, где он скончался.

В середине ноября житель Днепропетровска открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования, пытавшимся его принудительно мобилизовать. В результате происшествия ранения получили два работника ТЦК.