Подольск остался без света и воды после взрывов в Одесской области

В Подольске (прежнее название — Котовск) Одесской области из-за повреждения инфраструктуры прекратилась подача электричества и воды. Об этом сообщил украинский журнал NV.

«Город остался без света, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение», — отметили в публикации.

Ночью и утром в городе прогремели взрывы. На месте работают аварийные и энергетические службы.

«Укрзализныця» сообщила утром о задержке нескольких пассажирских поездов в Одесской области. Власти Подольска пока не обнародовали официальных заявлений о масштабах ущерба и причинах повреждений.

Ранее российские войска атаковали военные цели в пригороде Чернигова. Военные использовали дроны-камикадзе модели «Герань». В месте прилетов вспыхнули сильные пожары. Ночное небо над пригородом озарилось огнем. Зарево после ударов попало на видео.