Подоляк: Украина требует системы ПВО и ракетные базы в рамках сделки с США

Украина потребовала ракетные базы системы ПВО для нанесения ударов вглубь России в рамках сделки с США по добыче полезных ископаемых. Об этом украинскому «24 каналу» сообщил советник офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, гарантии от Соединенных Штатов должны носить «реальный характер». Речь идет об инструментах, с помощью которых киевский режим сможет продолжить боевые действия с Россией.

«Украина хочет получить от США в рамках сделки около 15-20 систем противоракетной обороны со всеми необходимыми боеприпасами, ракетные базы с необходимым количеством ракет, разведывательных данных, для ударов по территории России, а также помощь в перевооружении украинской армии», — добавил Подоляк.

Ранее стало известно, что Россия предложила США соглашение по минеральным ресурсам Донбасса и Запорожской области.