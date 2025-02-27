Россия предложила США соглашение по минеральным ресурсам Донбасса

Россия предложила США соглашение, по которому Штаты получат часть прав на редкоземельные минералы на территориях Запорожской области и Донбасса. Об этом сообщило издание NBC News со ссылкой на американских чиновников, оставшихся анонимными.
По их словам, российская сторона озвучила это предложение представителям Белого дома на встрече в Саудовской Аравии. Среди прочих сценариев им презентовали варианты, предусматривающие доступ Штатов к полезным ископаемым.
При этом США не стали сразу брать на себя эти обязательства, однако и не исключили такой возможности в будущем.
Ранее США и Украина согласовали условия сделки по совместной разработке редкоземельных минеральных ресурсов. В финальном варианте проекта нет гарантий безопасности Украине, на которых ранее настаивал президент Владимир Зеленский.
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