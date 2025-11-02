Подконтрольную ВСУ часть ДНР полностью обесточили

В подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики начались аварийные отключения электричества. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он уточнил, что света нет во всей подконтрольной части ДНР.

«Специалисты уже занимаются решением проблемы», — добавил он.

Ранее партия «Европейская солидарность» в Верховной раде заявила о стремительном росте госдолга Украины. По ее данным, с 2022 года этот показатель увеличился в три раза. Специалисты подсчитали, что для погашения задолженности потребуется 35 лет.

Фракция уточнила, что только на выплату процентов по займам республике придется потратить более 3,8 триллиона гривен, то есть порядка 90,5 миллиарда долларов. При этом госдолг продолжит увеличиваться и в следующем году.

В октябре Международный валютный фонд подтвердил, что к 2025 году он поднимется до 108,6% от ВВП, а в 2026-м — до 110,4%