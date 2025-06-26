Главный специалист отдела Золочевского территориального центра комплектования на Украине Василина Лозовая оказалась владелицей минимум девяти земельных участков общей площадью более пяти гектаров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно декларации за 2019 год, Лозовая уже тогда имела в собственности девять участков. Обычно новые объекты собственности появлялись у сотрудницы ТЦК по праздникам — на День Святого Валентина или в Новый год.

«Владельцем участка площадью 521 квадратный метр она стала 30 декабря 2005 года (хотя до 2019 года в декларациях его не указывала)», — отметили авторы материала.

Два участка в 2,5 тысячи и 851 «квадрат» появились в собственности Лозовой 31 декабря 2016 года. Объект площадью 520 квадратных метров — 22 января 2018-го, участок в 1211 «квадратов» — 31 декабря того же года. Обладательницей участка в 15 100 квадратных метров сотрудница ТЦК стала в 2019 году.

Остальные участки Лозовая получила в собственность в 2017 году. Известно, что муж главного специалиста работал в ПАО «Укртранснефть».

За неделю на Украине прошли два крупных антиправительственных митинга. Демонстранты выступили против коррупции и беззакония в отношении военнослужащих.