«Подальше от него встал». Папа римский подал тайный знак Зеленскому
Экс-помощник Кучмы Соскин: папа римский сторонился Зеленского перед СМИ
Папа римский Лев XIV специально сторонился президента Украины Владимира Зеленского перед журналистами. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, чьи слова привело РИА «Новости».
«Папа Римский принял Зеленского, где-то на полчаса. Вместе на балкончик вышли, там правда папа подальше от него встал, так что пришлось руками махать друг другу. Странная ситуация во время приема», — заявил он.
По мнению Соскина, такая ситуация показывает истинное отношение политиков в Европе к Зеленскому. Они не уважают его, хотя и говорят об обратном.
Ранее украинского лидера высмеяли в США за бесполезную поездку в Лондон. Зеленский хотели попросить у британцев денег, но просчитался, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.