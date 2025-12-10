Папа римский Лев XIV специально сторонился президента Украины Владимира Зеленского перед журналистами. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Папа Римский принял Зеленского, где-то на полчаса. Вместе на балкончик вышли, там правда папа подальше от него встал, так что пришлось руками махать друг другу. Странная ситуация во время приема», — заявил он.

По мнению Соскина, такая ситуация показывает истинное отношение политиков в Европе к Зеленскому. Они не уважают его, хотя и говорят об обратном.

Ранее украинского лидера высмеяли в США за бесполезную поездку в Лондон. Зеленский хотели попросить у британцев денег, но просчитался, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.