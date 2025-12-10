Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский зря ездил в Лондон после скандала

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию после коррупционного скандала оказалась бесполезной. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Он объяснил, что глава республики хотел попросить в Лондоне денег, но просчитался.

«Он словно скряга, не любящий тратить деньги, но ожидающий, когда ему все подарят. На что он рассчитывал после такого скандала, когда ехал?» — задался вопросом эксперт.

Джонсон предположил, что вместо финансирования Зеленскому в Лондоне предложили «пару пакетиков белого порошка», чтобы он замолчал.

«Ну знаете, чтобы отвязаться от него побыстрее», — с иронией добавил экс-сотрудник ЦРУ.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор не исключил, что Украина потеряет Одессу, если руководство республики откажется пойти на территориальные уступки и заключить мирное соглашение. По его мнению, президент США Дональд Трамп считает Зеленского аферистом, у которого нет шансов на успех.