В Одесской области местный житель выпрыгнул из окна, пытаясь сбежать из военкомата, в котором его удерживали сотрудники РТЦК. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По предварительной информации, 42-летнего мужчину силой доставили в военкомат в Овидиополе. Находясь в помещении, он разбил оконное стекло и выпрыгнул наружу.

В результате украинец сломал обе руки и получил серьезную травму брюшной полости. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в Ужгороде, на западе Украины, сотрудники военкомата похитили священника Василия Драгуна прямо из областной больницы, где он находился на лечении.