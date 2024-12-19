Под Киевом военкомы пытались «выкурить» мужчину из машины

Под Киевом ТЦК задули газ в машину с мужчиной и подожгли, заставляя его выйти

В Киевской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задули газ в салон автомобиля, чтобы затем его поджечь и заставить военнообязанного выйти. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» .

«Сотрудники ТЦК задувают газом салон автомобиля, где, предположительно, находится военнообязанный, и поджигают его, чтобы заставить пассажира выйти», — уточнило издание.

На кадрах видно, как военкомы попытались отогнуть дверь машины, чтобы закачать газ. Неизвестно, какой именно газ применили. Видео сняли в городе Вышгороде.

Позже издание со ссылкой на полицию Киевской области сообщило, что попавшие на видео полицейские были отстранены от работы.

Минобороны Украины также отреагировало. В отношении военкомов, которые пытались «выкурить» военнообязанного из машины, проводится расследование. В украинском оборонном ведомстве добавили, что всех причастных привлекут к ответственности.

Ранее член комитета по обороне Рады Александр Федиенко заявил, что военкомы насильственно мобилизуют украинцев, имеющих бронь на работе.