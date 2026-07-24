Вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания в Черниговской области привела к гибели 26 солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Черниговской области в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания привела к небоевым потерям в подразделении», — заявил собеседник агентства.

По его словам, только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 военнослужащих.

Ранее заместитель главы Минздрава Харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев сообщил, что в подразделениях ВСУ на Купянском и Харьковском направлениях выявили случаи заражения ВИЧ.