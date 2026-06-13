ТАСС: в частях ВСУ под Харьковом и Купянском выявили случаи заражения ВИЧ

В подразделениях ВСУ на Купянском и Харьковском направлениях обнаружили случаи заражения ВИЧ. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев, его слова привела пресс-служба ВГА региона.

По его словам, тенденция способна повлиять на эпидемиологическую ситуацию в населенных пунктах неподалеку от линии боевого соприкосновения.

«В 14-й механизированной бригаде фиксируются случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается и в 115-й и 116-й отдельных бригадах», — объяснил Пякишев.

Он добавил, что значительную часть заражения фиксируют среди новых мобилизованных. Однако и такой диагноз не станет причиной неотправки боевиков на фронт.

«Людей с бессимптомным течением болезни могут признать годными к службе», — отметил замминистра здравоохранения ВГА.

Ранее вспышку туберкулеза выявили в 92-й бригаде ВСУ.