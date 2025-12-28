Киев остался без света, воды и отопления
ТАСС: жители сообщили о блэкауте в части районов Киева
В некоторых районах Киева наблюдаются перебои с электричеством, а также проблемы с водоснабжением и отоплением. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.
По словам одного из источников агентства, в некоторых районах одновременно исчезли свет, вода и тепло.
«Такая ситуация в Оболонском районе, а также на Шулявке», — уточнил он.
Жители Троещины пожаловались на отключение света и отопления.
Украинские СМИ ранее сообщили о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области из-за серии ночных взрывов. В частности, они писали о повреждении Трипольской ТЭС в Киевской области.
Накануне в Киеве прогремела волна взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в городе объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты Россия использует высокоточное оружие — авиацию, флот, артиллерию и дроны. Удары наносятся только по военным целям и предприятиям Военно-промышленного комплекса Украины.