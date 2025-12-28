Киев остался без света, воды и отопления

ТАСС: жители сообщили о блэкауте в части районов Киева

В некоторых районах Киева наблюдаются перебои с электричеством, а также проблемы с водоснабжением и отоплением. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

По словам одного из источников агентства, в некоторых районах одновременно исчезли свет, вода и тепло.

«Такая ситуация в Оболонском районе, а также на Шулявке», — уточнил он.

Жители Троещины пожаловались на отключение света и отопления.

Украинские СМИ ранее сообщили о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области из-за серии ночных взрывов. В частности, они писали о повреждении Трипольской ТЭС в Киевской области.

Накануне в Киеве прогремела волна взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в городе объявлена воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты Россия использует высокоточное оружие — авиацию, флот, артиллерию и дроны. Удары наносятся только по военным целям и предприятиям Военно-промышленного комплекса Украины.