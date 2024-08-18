РАНХиГС: в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц из-за связи их названий с РФ

С 2014 года в Киеве переименовали 55 улиц, названия которых были связаны с советским и российским прошлым украинской столицы. Об этом РИА «Новости» сообщили в лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» при Президентской академии РАНХиГС.

«Связанные с советским и русским прошлым названия ликвидируются в Киеве, на их место приходят топонимы нацистского и националистического происхождения. Были проанализированы 555 переименований в период с 2014 по 2024 год из 2845 улиц, площадей, бульваров и переулков», — отметили исследователи.

Больше половины (58%) всех переименований произошли с 2022 по 2024 год. В РАНХиГС подчеркнули, что в этом есть четкая попытка не только отказа от традиционных ценностей и исторической памяти братских народов, но и выдачи прошлого наследия за сугубо украинское достояние.

В начале августа стало известно, что все советские памятники демонтировали во Львовской области.