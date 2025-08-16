Победа России. Украинские СМИ дали оценку встрече Путина в США

На Украине назвали встречу Путина и Трампа на Аляске победой России

Украинские СМИ сильно расстроились почетным приемом президента России Владимира Путина на Аляске, итоги встречи можно считать победой для российской стороны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на публикации в местных изданиях.

Некоторые СМИ заявили о встрече как о дорогом подарке Путину со стороны Дональда Трампа. Другие напомнили, что угрозы президента США ввести санкции против России так и остались просто словами.

Украинские журналисты констатировали, что в вопросах мирного урегулирования конфликта Россия ничуть не ослабила свои требования, в отличие от Соединенных Штатов. Поэтому саммит на Аляске можно считать победой Путина, подытожили они.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что встреча Путина и Трампа стала совместным успехом двух президентов, которые вложились в результат.

Главы государств встретились на Аляске 15 августа, переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон продолжались два часа 45 минут.

