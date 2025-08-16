В Совфеде назвали встречу Путина и Трампа на Аляске совместным успехом президентов

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — это совместный успех двух лидеров, каждый из них внес огромный личный вклад, чтобы добиться максимально возможного результата. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.
«И сам факт встречи на Аляске, и ее тональность, и исход — это большой и совместный успех двух президентов, каждый из которых внес колоссальный личный вклад в достижение максимально возможного на сегодня результата», — сказал он.
Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в узком формате «три на три». Обсуждение длилось два часа 45 минут. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представили госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.
