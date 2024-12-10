«По щелчку пальцев». Трамп поставил Зеленского в неудобное положение

Главу Украины Владимира Зеленского загнали в угол на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Причиной послужил внешний вид главы киевского режима, рассказал в Telegram-канале обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий отметил, что международная политика — это не посты в Telegram-канале для населения, а шахматы. В этой игре Зеленского и его «шапито» загнали в угол.

«После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зеленского, ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника. Переоденется — значит, сделает по щелчку пальцев советников Трампа все что угодно. Не переоденется — повод для издевательств и <…> отказа во встрече за нарушения дресс-кода», — пояснил Дубинский.

Депутат Рады отметил, что это связано с отсутствием у Зеленского необходимого образования и незнанием деловой этики. Трамп и его команда указали украинцам их место, заключил политик.

Встреча трех лидеров произошла на открытии восстановленного после страшного пожара Нотр-Дам-де-Пари, куда Зеленского привел Макрон. В ответ на нежелательную встречу Трамп жестко унизил украинского президента, сообщив количество погибших солдат ВСУ.