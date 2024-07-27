«Плыл под водой». Украинец необычным способом попытался избежать мобилизации

«Страна.ua»: украинец пытался сбежать из страны, переплыв Дунай под водой

Жители Украины придумал необычный способ сбежать от мобилизации. Он хотел попасть в Румынию через Дунай на подводном скутере, сообщило издание «Страна.ua».

Сотрудники Госпогранслужбы задержали беглеца — его удалось догнать на катере.

«Мужчина плыл под водой, но периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать. Так его заметили», — отметили авторы материала.

Такие средства передвижения продаются в интернете за сотни евро. Скутер позволяет находиться под водой около 40 минут.

Украинские командиры ранее заявили об отсутствии мотивации у новобранцев, они не желают брать в руки оружие. Украинские власти готовы пойти на максимальное снижение возраста мобилизации ради подачек Запада, сообщил сайт kp.ru.