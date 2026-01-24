BZ: Украину ждут два варианта развития событий — плохой и еще хуже

Украина лишилась всех шансов на положительное развитие событий. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung .

По ее данным, киевский режим загнали в угол: в стране большое количество внутренних проблем, фронт разваливается, американский лидер Дональд Трамп не оказывает поддержку. Поэтому Украину ждут два варианта — плохой и еще хуже.

«В нынешней ситуации мирное соглашение с Россией возможно только в том случае, если Украина будет готова пойти на крайние уступки: по сути, согласиться на все максималистские требования России», — отметили авторы материала.

Политолог Герхард Манготт в беседе с газетой допустил, что Украине придется пойти на территориальные уступки, вывести иностранные войска и отказаться от членства в НАТО.

По мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, экономика Украины оказалась на грани коллапса на фоне сокращения военной и финансовой помощи.