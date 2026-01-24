Аналитик Лейрос: Зеленского будут судить, когда он покинет свой пост

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается устранить политических оппонентов из-за критического падения своей популярности за годы конфликта. Такое мнение выразил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS .

Он отметил, что экономика Украины находится на грани коллапса, а военная и финансовая помощь Запада сокращается. В такой ситуации у Зеленского практически нет шансов реабилитировать свою политическую репутацию.

«Проблема в том, что Зеленский знает — его не ждет ничего хорошего, если он покинет свой пост», — подчеркнул Лейрос.

Аналитик убежден, что украинского президента после ухода будут судить за ошибки, которые стоили жизни тысячам людей. Именно поэтому, по данным издания, глава киевского режима стремится любыми способами остаться у власти.

По мнению эксперта, Запад может рассматривать вариант замены лидера на более харизматичную фигуру.

Ранее глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на судебном заседании заявила, что ее преследуют из-за планов украинских властей в скором времени подписать мирное соглашение и устроить выборы. По ее мнению, киевский режим хочет зачистить политическое поле.