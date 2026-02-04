Депутат Украины Артем Дмитрук в социальных сетях резко раскритиковал выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде. По мнению парламентария, визит главы альянса и его риторика свидетельствуют о глубоком кризисе западной системы ценностей.

Дмитрук назвал выступление Рютте «жестом умирающей цивилизации» и «публичным ритуалом». Депутат счел, что западные политики используют трибуну Рады для произнесения «красивых слов», в то время как Украина фактически превратилась в полигон и инструмент для сохранения западной модели власти.

«И когда Рютте выступает в Верховной раде — это пляски на крови. Очередная презентация „войны до последнего украинца“ под видом высоких слов и „ценностей“», — пояснил свою мысль Дмитрук.

По мнению парламентария, НАТО продолжает продвигать тезис о «военной угрозе» со стороны России, чтобы скрыть собственную некомпетентность.

Дмитрук отметил, что западные страны не способны влиять на ситуацию самостоятельно и используют «чужую кровь», чтобы отсрочить собственный упадок.

«Украина для них инструмент, как „анти-Россия“. Поле боя за их идеологию, за сохранение их модели власти, их системы лжи, права управлять миром. Без кровавых манипуляций Украиной они бессильны перед Россией», — резюмировал нардеп.

Рютте выступил в Раде 3 февраля. Он пообещал, что Запад направит на Украину военных сразу после подписания мирного соглашения.