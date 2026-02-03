Иностранных военных отправят на Украину сразу после подписания мирного договора. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной раде. Трансляцию вел украинский телеканал «Рада».

«Как только будет заключено мирное соглашение [на Украине] сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», — сказал он.

В Париже 6 января состоялся саммит «коалиции желающих», где рассматривали вопросы так называемых гарантий безопасности для Украины. По итогам встречи разработали документ, согласно которому участники коалиции договорились о долгосрочном военном содействии киевскому режиму. Лидеры также подписали декларацию о размещении военных на украинской территории в случае подписания мирного договора.

Ранее бывший государственный секретарь французского лидера Пьер Лелуш заявил, что Европа не будет размещать своих военных для охраны украинских границ. По его словам, больше всех в кризисе проиграли именно европейские страны.