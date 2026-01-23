Речь президента Украины Владимира Зеленского в Давосе переполнена наглостью, а сам он лезет не в свои дела. Такое заявление сделал в соцсети Х лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Какая наглость! Зеленский, который уже четыре года обворовывает европейские страны, только что потребовал в Давосе, чтобы Виктор Орбан „и все Викторы Европы“ получили „пощечину“! Но кто этот человек?! Кем он себя возомнил? Пусть он вернется к заботе о своей стране и решению ее огромных проблем с коррупцией!» — возмутился Филиппо.

Зеленский на ВЭФ оскорбительно высказался о венгерском премьере Викторе Орбане. И это не первый случай, когда президент Украины неуважительно высказывается в адрес иностранного коллеги, а причиной тому — сопротивление Орбана в вопросе вступления Украины в Евросоюз.

Зеленский прилетел в Швейцарию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Журналисты отметили, что глава киевского режима пребывает в плохом настроении. Накануне Трамп во время выступления в Давосе буквально вызвал его на ковер.