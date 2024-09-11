Пленный боец ВСУ назвал несправедливым решение Зеленского наградить Баранюка и Волынского

Решение Владимира Зеленского наградить командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка и командира батальона этой же бригады Сергея Волынского званием Героя Украины несправедливо. Об этом РИА «Новости» заявил пленный украинский морпех Сергей Таранюк.

Боец ВСУ рассказал, что Баранюк бросил украинских солдат в Мариуполе и уехал, когда тех практически окружили российские военные. Волынский поступил так же: когда увидел количество погибших при обороне завода имени Ильича, то бросил бойцов и уехал на «Азовсталь».

«Сидел там, в помещении, где был интернет, записывал разные видео, пока остальные ходили на боевые посты и занимались обороной „Азовстали“», — добавил Таранюк.

Пленный морпех ВСУ добавил, что командир батальона при этом принимал наркотические вещества, но отношение командования к нему не менялось. По словам солдата, все дело было в том, что он офицер.

Ранее 58-летний украинский солдат рассказал, что его бросили одного под Сергеевкой на Донецком направлении. Боец сначала прятался, а потом сдался в плен ВС России.