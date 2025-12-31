«Платил алименты бывшим женам». Пленный ВСУ разоблачил воровство командира

Командование ВСУ регулярно обворовывает украинских солдат, чтобы оплачивать личные нужды. Об этом сообщил ТАСС военнопленный Сергей Момот.

По словам украинца, командир роты организовал сбор со своих подчиненных якобы на военные расходы, однако по факту оплачивал ими алименты четырем бывшим женам.

«Человек, который занимался этими деньгами, раскусил все вот эти махинации и скидывал информацию о том, куда девались эти деньги. Они шли на оплату алиментов четырем бывшим женам, которые все за границей», — отметил он.

Пленный рассказал и о других примерах воровства. Этот же командир украл два аппарата спутниковой связи Starlink, которые поступили из Германии.

По словам Момот, его мобилизовали дважды. В итоге он попал в плен в зоне боевых действий после того, как самовольно покинул свою часть.

Ранее украинский пленный рассказал, что командование ВСУ бросает мертвых военных на поле боя. Раненых тоже не спешат эвакуировать.