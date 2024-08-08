Платежи украинских компаний начали блокировать в Европе

Платежи украинских компаний с подконтрольных ВСУ районов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей блокируют в Европе. Об этом сообщило издание «Страна» в Telegram-канале , ссылаясь на письмо Нацбанка Украины.

«Регулятор объясняет провал финмониторинга в своем документе секторальными санкциями Евросоюза в отношении неподконтрольной территорий Украины», — указали авторы материала.

В Нацбанке заявили, что из-за этого проблемы образуются не только у бизнеса, но и в целом в экономике Украины. Валютная выручка не поступает, а зарубежные поставки тормозятся.

Нацбанк призвал другие банки республики, через которые проходят платежи компаний, решить ситуацию. Финансистам предстоит связаться с иностранным банком-корреспондентом и получить разъяснения по каждой организации и доказывать легитимность ее работы.