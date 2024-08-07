Иван Дорн из-за низкой востребованности на Украине решил петь для россиян

Shot: певец Иван Дорн согласился выступить для россиян за 45 тысяч долларов

Дух патриотизма у украинского исполнителя Ивана Дорна начал падать из-за его низкой востребованности на Украине. Артист готов петь для россиян за четыре миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, Дорн стал брать заказы на корпоративы, в том числе от российских организаторов. Послушать украинского певца можно за 45 тысяч долларов.

Журналисты уточнили, что в райдере на английском языке есть условие, по которому публика должна нейтрально относиться к СВО и не допускать каких-либо пророссийских провокаций.

В России артист не может выступать, поэтому готов петь для россиян в других странах.

Дорн требует от заказчика, чтобы в гримерке лежали чипсы, кубинская сигара Cohiba, сигареты и белые носки. Из алкогольных напитков в райдере указаны виски Jameson, текила и ром Bacardi, а также пиво.

Выступление Дорна на русском языке продлится не более 45 минут. При этом в своих соцсетях он выкладывает посты принципиально на мове.

Авторы статьи пояснили, что украинские зрители практически отвернулись от артиста из-за его нежелания возвращаться в страну и воевать. Кроме того, недавно в одном из интервью Дорн сообщил, что вновь начал общаться с родственниками из России, родом он из Челябинска.