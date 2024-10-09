На Украине начали открыто высказывать недовольство президентом Владимиром Зеленским, о чем говорит появление пророссийских плакатов в стране. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Обозреватель опубликовал снимок плаката с президентом Владимиром Путиным и надписью о том, что российский лидер придет и наведет порядок на Украине. Плакат наклеили поверх объявления одного из украинских военкоматов.

«Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства», — написал Боуз.

По данным СМИ, 7 октября в Киеве появились плакаты с изображением Путина. Местные жители таким образом якобы поздравили президента России с днем рождения.

Главе государства исполнилось 72 года. День рождения Путин встретил в рабочей обстановке, проведя ряд встреч.