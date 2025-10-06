Пьяные вэсэушники «мобилизовали» кота и не отдают хозяевам

Украинцы в камуфляже под Киевом поймали и увезли домашнего кота по кличке Мурчик. Местная пресса предположила, что речь идет о сотрудниках местных военкоматов, кота тут же прозвали «мобилизованным».

Все происходящее сняла на видео установленная на улице камера. Мужчины ловили несчастного кота у двора дома. Затем они забросили животное в тонированный автомобиль и скрылись.

Особый тип камуфляжа заставил украинцев предположить, что кота похитили сотрудники территориальных центров комплектования. Эта структура на Украине отвечает за мобилизацию, принудительную в том числе.

Широкая огласка заставила реагировать уже начальство ТЦК по региону. Здесь заявили, что их сотрудники кота не крали. Позднее выяснилось — животное похитили пьяные солдаты ВСУ.

Один из них решил подарить кота на день рождения ребенку. С похитителями удалось связаться. Они пообещали вернуть животное в обмен на запись с видеокамеры.

Ранее военный ВСУ на Сумском направлении облачился в сарафан ради побега.