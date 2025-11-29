Пьяное кабацкое «я вышла на Пикадилли». Украинцы жестко раскритиковали Лайму Вайкуле

Shot: украинцы раскритиковали Вайкуле за пение на их языке

Украинские пользователи Сети раскритиковали певицу Лайму Вайкуле после выхода новогодней рекламной кампании супермаркетов АТБ, в которой она исполнила украинскую песню «Щедрик». Несмотря на то, что артистка спела на украинском языке, многие комментаторы выразили недовольство ее участием. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Часть украинской аудитории напомнила певице о ее прошлом — популярности в советский период и многолетней карьере в российском шоу-бизнесе. Пользователи отметили, что нынешняя позиция Вайкуле их не убеждает. Многие раскритиковали ее способности.

«О чем поет? Ничего не разобрать. Как калитка скрипит», — написал пользователь Solveig N.

«Лайма совсем с ума сошла. Песня хорошая, но исполняет она ужасно, еле шамкает. Там должен быть высокий чистый голос, а не пьяное кабацкое „я вышла на Пикадилли“», — отметил юзер Белый Мишка.

После начала СВО певица уехала из России, сначала в Латвию, затем в США, где неоднократно выступала с критикой российской политики. При этом, по данным издания, ее косметический бренд LAIMALUX RUS продолжает работать в России, хотя ранее Вайкуле заявляла о намерении выйти из этого бизнеса.

