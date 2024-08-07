Певец Стинг продал винодельню в Тоскане компании, связанной с Еленой Зеленской

DI: певец Стинг продал свою винодельню в Италии связанной с Зеленской компании

Британский певец Стинг (настоящее имя — Гордон Самнер) продал свою итальянскую винодельню Tenuta Del Palagio Wines компании, связанной с семьей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание Database Italia , ссылаясь на данные итальянского кадастра.

Сделку эксперты оценили примерно в 75 миллионов евро, и, согласно документам, ее заключили в июне. Новым владельцем винодельни стала итальянская компания San Tommaso S.R.L. Эта фирма упоминалась в 2019 году, когда Зеленский задекларировал виллу в Форте-дей-Марми, купленную именно этой организацией.

Бенефициаром San Tommaso S.R.L. в то время значилась жена президента Украины Елена Зеленская. Издание отметило, что переход прав на тосканскую винодельню произошел 28 июня — через две недели после визита Зеленского на саммит G7.

Винодельня производит 15 видов вина, в общей сложности около 13 тысяч бутылок в год, и включает примерно 100 гектаров земли.

В начале июля Елена Зеленская купила суперкар Bugatti за 4,5 миллиона евро.