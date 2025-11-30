Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны «так или иначе» контролируют Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом он сказал в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«У них свои взаимоотношения с западниками, которые, так или иначе, контролируют НАБУ и другую структуру», — отметил представитель Кремля.

По словам представителя Кремля, положение киевского руководства ухудшается с каждым днем. Он выразил мнение, что для Зеленского «каждый новый день» становится потерянным, а позиции украинских властей ослабевают как внутри страны, так и на линии боевых действий.

Песков также заявил, что Зеленский сталкивается с внутренним политическим кризисом, усугубляемым большим числом внешних игроков, участвующих в обсуждении мирного урегулирования. Он добавил, что украинский президент допустил много политических ошибок, имея в виду неоднократные изменения ранее принятых решений под внешним давлением.

Накануне пресс-секретарь заявил, что коррупционный конфликт на Украине расширяетс я и шатает политическую систему страны во все стороны.