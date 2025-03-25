Песков назвал фото Зеленского на фоне горящего Кремля иллюстрацией его духовного развития

Песков: фото Зеленского на фоне горящего Кремля отображает его духовное развитие

Снимок украинского лидера Владимира Зеленского на фоне изображения горящего Кремля показывает уровень его духовного развития. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга, сообщило РИА «Новости» .

«Это, наверное, лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях», — сказал он.

Песков добавил, что тех, кто публикует подобные снимки, это тоже не красит.

Фото Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем и Мавзолеем разместил американский журнал Time. По информации издания, картина висит в отдельной комнате рядом с кабинетом президента Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже оценила нашумевший снимок. Она охарактеризовала его всего одним словом.