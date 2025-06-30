Песков напомнил об истории Одессы в ответ на заявления о «не русском городе»
Песков посоветовал мэру Одессы Труханову почитать учебник по истории города
Вся история Одессы неразрывно связана с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление мэра Геннадия Труханова, назвавшего Одессу «не русским городом».
«У Одессы своя собственная богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией — это очевидный факт», — привели заявление Пескова «Известия».
Представитель Кремля добавил, что мэру Труханову стоит взять учебник по истории или другие материалы, связанные с городом и внимательно их изучить.
С заявлением, что Одесса — не русский город мэр Геннадий Труханов выступил на фоне проходящих митингов в защиту от сноса памятника поэту Александру Пушкину. Градоначальник объявил, что город не имеет ничего общего с Россией. Несогласные с мэром горожане вступил с мэром в ожесточенные споры.