Первый на Украине румыноязычный приход УПЦ лишили храма

Епархия: на Украине лишили храма первый румыноязычный приход УПЦ

Первый на Украине румыноязычный приход канонической Украинской православной церкви лишили храма. Об этом сообщила Черновицко-Буковинская епархия УПЦ в Telegram.

Здание опечатало руководство городского кладбища. Также с храма сорвали замки.

«Теперь и румыны мешают власти строить так называемую духовную свободу», — отметили авторы материала.

Теперь румыноязычная религиозная община в честь Трех Святителей лишилась возможности проводить богослужения. В епархии добавили, что власти сознательно ограничивают права и ущемляют румыноязычное меньшинство на Украине.

Накануне Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ. Документ поддержали 265 депутатов. Против выступили 29 человек.