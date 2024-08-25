Первый на Украине румыноязычный приход УПЦ лишили храма

Епархия: на Украине лишили храма первый румыноязычный приход УПЦ

Фото: РИА «Новости»

Первый на Украине румыноязычный приход канонической Украинской православной церкви лишили храма. Об этом сообщила Черновицко-Буковинская епархия УПЦ в Telegram.

Здание опечатало руководство городского кладбища. Также с храма сорвали замки.

«Теперь и румыны мешают власти строить так называемую духовную свободу», — отметили авторы материала.

Теперь румыноязычная религиозная община в честь Трех Святителей лишилась возможности проводить богослужения. В епархии добавили, что власти сознательно ограничивают права и ущемляют румыноязычное меньшинство на Украине.

Накануне Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ. Документ поддержали 265 депутатов. Против выступили 29 человек.

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