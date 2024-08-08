Первую смерть от нового штамма коронавируса зафиксировали на Украине

Первый случай смерти от нового штамма COVID-19 FLiRT произошел на Украине — в Ивано-Франковской области умерла зараженная коронавирусом женщина. Об этом заявил директор областного центра контроля и профилактики заболеваний министерства охраны здоровья страны Руслан Савчук, его процитировал телеканал «Общественное».

«От нового штамма COVID-19 FLiRT умерла 80-летняя женщина. Ее инфицирование подтвердили в лаборатории», — указал он.

Савчук рассказал, что пациентку положили в больницу в тяжелом состоянии. Когда оно стабилизировалось, женщину перевели в терапевтическое отделение. Но через несколько дней она скончалась.

По его словам, врачи на протяжении 20 дней пытались сделать все возможное, чтобы спасти жизнь пациентке. Он также сообщил, что других случаев заболеваний COVID-19 из-за заражения новым штаммом не было.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что новый всплеск заболеваемости COVID-19 начнется в России осенью. При этом она подчеркнула, что особых рисков для жителей нет.