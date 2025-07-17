Перестановки в кабмине Украины назвали гонкой за лояльность

Украинский лидер Владимир Зеленский возложил большие надежды на новый состав кабмина в условиях, когда наступление российских войск продолжилось по всей линии фронта, а США переложили поставки вооружений на ЕС. О том, почему эти расчеты не оправдаются, а только ухудшат ситуацию, Politico рассказали эксперты.

Директор аналитического центра «Агентство законодательных инициатив» Светлана Матвиенко отметила, что главной ошибкой стало слияние сразу нескольких министерств в одно. Она пояснила, что пройдет не меньше полугода после реструктуризации, когда новый кабмин заработает в полную силу.

«Слияние министерств надолго парализует их работу. Как в случае с министерством экономики, которое было объединено с министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Можете ли вы представить себе управление этим гигантом?» — задалась она вопросом.

Депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что ее больше беспокоит слияние Минобороны с Министерством стратегических отраслей промышленности.

«Это прямые риски, в том числе коррупционные, поскольку заказчик, покупатель, производитель и контролер теперь будут одним учреждением. Во-вторых, такое „слияние“ — это потеря самого ценного на сегодняшний день — времени», — добавила она.

Матвиенко отметила, что допустить в правительство посторонних людей Зеленский боится и держит только своих сторонников.

«В этой гонке за лояльностью мы полностью теряем важный нерв — уважение к профессионалам, реальным идеям и амбициям. Правительственной команде давно пора искать либо мужественных профессиональных соперников или дать шанс лучшим из своей команды. Но они этого не сделали», — подытожила эксперт.

В четверг, 17 июля, Верховная рада Украины утвердила в должности премьер-министра Юлию Свириденко, которая сменила на этом посту Дениса Шмыгаля, ставшего министром обороны. Сохранил свой пост глава МИД Украины Андрей Сибига. Еще 13 министров и вице-премьеров парламентарии одобрили одним пакетом, в котором только пять новых лиц.