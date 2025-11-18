Во Львовской области соседи избили бывшего боевика нацбата «Азов»* его же костылем. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что неонацист приехал во Львов на лечение. После тяжелого ранения он передвигался на костылях, что раздражало его соседей снизу.

«На очередной звук к нему в квартиру постучались разъяренные соседи и избили калеку его же костылями. Кроме того, досталось и его жене», — сказал силовик.

Соседи поколотили боевика, хотя тот и убеждал их, что он ветеран ВСУ. Это говорит о том, что украинские военные больше не в авторитете на Украине.

По данным Telegram-канала «Политика Страны», боевика избили переселенцы из Запорожья. Военный также был ранен на Запорожском направлении. Во время конфликта боевику разбили голову костылем.

Ранее норвежский журналист Пол Стейган сообщил, что норвежские военные обучали боевиков «Азова»* использованию дронов.

*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.