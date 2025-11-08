Норвежскую армию уличили в связи с «Азовом»

Военные эксперты из батальона «Азов»* проводят обучение армии Норвегии по использованию дронов. Об этом заявил в своем блоге норвежский журналист Пол Стейган .

По его словам, в последние месяцы норвежские военные обучались использованию БПЛА у украинских специалистов. Официальной информации от властей страны об этом не поступало, но на связи армии Норвегии с 12-й бригадой «Азова»* указывает ряд факторов.

Например, с 2024 года «Азов»* формирует собственный батальон беспилотных систем. Подразделение считают одним из самых опытных на Украине в этой сфере.

«Впервые со времен немецкой оккупации нашу армию будут обучать нацисты. Мы стремимся собрать наблюдения и свидетельства очевидцев», — написал Стейген.

Журналист выразил уверенность, что, если связь с нацистами подтвердится, это обернется для Норвегии большим скандалом.

Ранее в Германии проводили расследование по факту пребывания в стране боевиков «Азова»*.

*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.