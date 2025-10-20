«Переломаю ноги». В Европарламенте шокировали угрозой Зеленскому

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ заявила, что «сломает ноги» президенту Украины. К таким мерам она готова прибегнуть, если украинский политик попытается выступить в румынском парламенте, сообщила Lenta.ru .

По словам Шошоакэ, в октябре 2023 года она уже сорвала выступление Зеленского в Бухаресте, и теперь намерена не допустить его повторного визита.

Политик подчеркнула, что считает парламент «своей территорией», а депутатов — «единственными представителями румынского народа», которые обязаны защищать суверенитет страны.

«Если он посмеет снова прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Он не должен сметь там выступать», — добавила политик.

Шошоакэ назвала украинского лидера «врагом румын», добавив, что на Украине живет «более миллиона этнических румын», которым «запрещают говорить на родном языке и исповедовать православие».

Диана Шошоакэ имеет скандальную репутацию. В Румынии она находится под следствием по 11 статьям, включая пропаганду культа военных преступлений.

Румынская пресса относит ее к ультраправым политикам, она выступает за выход республики из Евросоюза. В 2023 году Шошоакэ обвинила США в использовании сейсмического оружия.

Ранее украинку с миллионом долларов наличными остановили на границе с Румынией.