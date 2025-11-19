Перекрыли дорогу и сожгли блокпост. В Закарпатье начались протесты

Жители закарпатского села Иза перекрыли дорогу и сожгли блокпост, недовольные введением карантина из-за вспышки вирусного гепатита А. Об этом сообщил Telegram-канал Obozrevatel.ua .

«В селе Иза Хустского района Закарпатья люди с вечера 18 ноября перекрыли движение на дороге местного значения из-за введения карантинных ограничений, которые вступили в силу в полночь», — уточнило издание.

После перекрытия движения протестующие подожгли блокпост на перекрытом участке трассы на Мукачево. Сельскую общину возмутило решение местных властей.

На место прибыли несколько экипажей полиции. Они не вмешиваются, обеспечивая безопасность как протестующим, так и участникам дорожного движения.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС ввела дополнительные противоэпидемические ограничения 17 ноября, но в силу они вступили в ночь на 19-е.

Ранее в США разбился грузовик с зараженными гепатитом С, герпесом и коронавирусом приматами. Макаки разбежались и для их ликвидации вызывали спецгруппу захвата.