Зараженные гепатитом, герпесом и коронавирусом макаки сбежали из грузовика в США

Грузовик с зараженными гепатитом С лабораторными приматами разбился в США

В США в штате Миссисипи разбился грузовик с лабораторными макаками, зараженными гепатитом С, герпесом и коронавирусом. Сбежавших приматов отлавливает группа захвата, сообщил Shot .

Грузовик следовал из Тулейнского университета, в кузове находились макаки-резусы, которых использовали для исследований. Часть приматов погибла, остальные сбежали.

Американские власти вызвали на место ДТП спецгруппу захвата, чтобы ликвидировать сбежавших макак. Животные агрессивны по отношению к людям, поэтому отлавливать их необходимо в средствах индивидуальной защиты, так как макаки опасны для людей.

В индийской деревне стая обезьян напала на 67-летнего мужчину, сбила его с ног и нанесла множество ранений. Приматы растерзали фермера, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мужчина скончался от полученных ранений.