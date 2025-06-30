«Передовая сопротивления». В Киеве начали подготовку первого съезда лесбиянок

Лесбиянки Украины и поддерживающих стран проведут первый съезд в Киеве

Украинская общественная организация Insight объявила о проведении в Киеве первого международного съезда лесбиянок* предстоящей осенью. Целью мероприятия организаторы назвали противостояние угрозам ЛГБТ*-сообщества со стороны консервативного большинства и продолжение борьбы за свои права в условиях новых вызовов.

Организаторы подчеркнули, что значительные изменения в мире в виде роста насилия, политической нестабильности и нарушения прав гендерного равенства особенно остро ощущают те, кто оказался на стыке множества уязвимых мест.

«Лесбиянки* остаются на передовой сопротивления: борются за независимость на фронте, поддерживают общины и организуют помощь самым уязвимым. Однако наш опыт, потребности и права остаются снова не ко времени», — говорится в сообщении организации.

Для обмена опытом и выработки общего видения будущего на конференцию приедут более 100 лесбиянок со всей Украины и других стран.

На минувшей неделе курганские силовики задержали группу участников ячейки «Граждане СССР»*. Среди доставленных на допрос оказался трансгендер*, сменивший пол с женского на мужской в 2019 году.

*Запрещенная в России экстремистская организация.