В Соединенных Штатах обеспокоены угрозой эскалации конфликта из-за действий ВСУ. Об этом на брифинге заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ее процитировал RT.

«Мы обеспокоены эскалацией. Если Россия не отвечает на что-то, не означает, что они не могут сделать это в будущем», — сказала она.

Сингх отметила, что в Белом доме всегда оценивают риск эскалации. При этом, несмотря на существующую угрозу, США и их союзники продолжат поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Комментируя нападение украинских боевиков на Курскую область, заместитель представителя Пентагона заверила, что Вашингтон «пытается узнать больше» о целях, которые преследовали ВСУ.

Президент Владимир Зеленский открыто признался, что Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. Также он предупредил о «гуманитарном плане» для российского региона.