Пенсионерка ворвалась в прямой эфир на Украине из-за магазина «Аврора»

Во время прямого эфира на телевидении к мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиве дозвонилась пожилая женщина. Она пожаловалась на наличие в городе магазина под названием «Аврора». Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Пенсионерка спросила у градоначальника, почему в городе есть магазины, названные в честь «московского крейсера „Аврора“».

Мэр отметил, что эта торговая сеть работает по всей стране. При этом он признался, что никогда не задумывался о происхождении названия магазина.

Ведущий добавил, что Аврора — это женское имя. Еще так в древнеримской мифологии называли богиню восхода.

Ранее в украинском городе Оскол мэра Юрия Ягодку уволили за исполнение русских песен. В День памяти защитников Украины мужчина сильно напился и включал российских исполнителей. На градоначальника правоохранителям пожаловалась местная жительница.